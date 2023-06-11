ثلاثة أشخاص دعائهم مستجاب ولا يرد.. علي جمعة يكشف عنهم

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن هناك ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها.

وأضاف علي"جمعة"، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر)).

وأشار الى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حذرنا من دعوة المظلوم، وحثنا على اتقاء مثل هذا الدعاء، مشيرا إلى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، فهي ترفع إلى الله عز وجل مباشرة لا يعيقها أي شيء ولا حتى إيمان المظلوم من عدمه.

وتابع: كذلك الصائم دعوته لا ترد وهو صائم وكذلك عند فطره .

3 دعوات مستجابة عند الله تعالى

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدعاء شرعه الله تعالى لحصول الخير ودفع الشر، مؤكدا أنه سبب عظيم للفوز بالخيرات والبركات، وسبب لدفع المكروهات والشرور والكربات.

وأضاف الجندي ل«صدى البلد»، أن الدعاء من القدر ومن الأسباب النافعة الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر، كما قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» [البقرة: 186].

وأكد أن الصائم دعوته لا ترد كما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرج البيهقي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر»