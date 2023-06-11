رشا مهدي وانجي المقدم أبرز حضور مهرجان EEA

أقيم اليوم حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال في مصر الأكثر ابتكارًا (EEA) في نسختها الثالثة والذي أقيم بقصر محمد علي بمنطقة شبرا الخيمة.

الحفل جاء لتكريم أبرز رواد الأعمالڜ وأصحاب المشروعات، بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد ورجال ريادة الأعمال في مصر ونجوم الفن نرصدها في الألبوم التالي:

وكان أبرز الحضور الفنانين رشا مهدي وإنجي المقدم وشريف رمزي ومريم الخشن.

رشا مهدي

حلت رشا مهدي ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة للحديث عن مسلسلها الأحدث “الكتيبة 101” والذ عرض خلال موسم دراما رمضان 2023.

وخلال اللقاء تطرقت رشا مهدي لتفاصيل أصعب المشاهد وكواليس العمل مع فريق التمثيل، كما كشفت عدد من الأسرار حول حياتها الفنية والخاصة.

وأضافت رشا مهدي: كان السبب الرئيسي الذي حمسني للمسلسل هو كونه أحد الأعمال الوطنية الذي يرصد بطولات جيشنا المصري العظيم وأبطاله ممن ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب الخسيس الذي كان يخطط لتدمير مستقبل هذا البلد.

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101.



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

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