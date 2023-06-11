متفوقة وحافظة للقرآن.. وفاة طالبة بالثانوية الأزهرية قبل إتمام امتحانات نهاية العام

توفيت مساء السبت، الطالبة مريم السيد صلاح، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري.

وشهدت حالة من الحزن الشديد بين أهل الطالبة وزميلاتها نظرا لكونها حافظة للقرآن الكريم وكانت من الطالبات المجتهدات المتفوقات وكان الجميع ينتظرها من أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام..

بدورها نعت منطقة الجيزة الأزهرية، بمزيد من الحزن والأسى، أسرة المغفور لها الطالبة، مريم سيد صلاح بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات أكتوبر الإعدادي والثانوي التابع لإدارة 6 اكتوبر التعليمية الأزهرية.

وتقدمت الدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور سمير أبو الخير وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور سيد عويس مدير إدارة التعليم النموذجي بالمنطقة ، وجميع مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد الأزهرية وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية وديوان عام المنطقة ، بخالص العزاء داعين المولى العلي القدير أن يغفر لها ويشملها بواسع رحمته ويرزقها رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ