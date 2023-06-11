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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لماذا يهاجم القرش الإنسان؟.. خبير يوضح

صدى البلد

 كشف الدكتور محمود دار، الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار فرع البحر الأحمر، لماذا تهاجم أسماك القرش الإنسان على الرغم من عدم وجوده على قائمة الطعام الطبيعية لها.


أوضح  أن أسماك القرش يعيش في أعماق قد تصل لـ20 مترًا، و تخرج أسماك القرش للمناطق القريبة من الشاطئ في ثلاث حالات أولها عندما قيام بعض المراكب بإلقاء بعض الحيوانات النافقة في الماء،  والحالة الثانية عندما يقوم أصحاب المراكب بتقديم طعام لبعض أسماك القرش مما يغير من طبيعة وطريقة تغذيتها.

وأشار إلى أن الحالة الثالثة  تتمثل خروج سمكة القرش لوضع مواليدها في بعض المناطق الضحلة وقيامها بتأمين المنطقة والقيام بزيارتها قبل وضع المواليد  وإذا وجدت أي كائن حي سواء إنسانا تهاجمه، لشعورها بالخطر.     

 

مدينة الغردقة مياة الغردقة السائح الروسي سمكة القرش

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