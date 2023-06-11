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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«فيتش»: قطاع الاتصالات المصري يوفر مجالا كبيرا للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة

صدى البلد

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير "وكالة فيتش" بشأن توقعات قطاع الاتصالات المصري خلال العقد المقبل، حيث أشار التقرير إلى أن سوق الاتصالات المصري يوفر مزيجًا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة.

وقال مركز المعلومات إن تقرير وكالة “فيتش” توقع بذل جهود مكثفة من قبل الشركات لرغبتها في تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين في السوق، كما ستدعم خدمة "الجيل الرابع" (4G) النمو المستقبلي. 

وأضاف أن توسيع شركة "المصرية للاتصالات" لشبكتها الدولية عبر الكابل البحري SEA-MEK، سيعزز من قدرتها على التأثير على النطاق الترددي لضمان عدم فقدان الكثير من العملاء الجدد، وفي الوقت نفسه سوف يستفيد قطاع النطاق العريض -تقنية الاتصالات هي تقنية نقل إشارات مختلفة متعددة التردد- من السكان الشباب في البلاد، والإمكانات الاقتصادية الضخمة والاستثمارات في الشبكات.


وتتوقع وكالة “فيتش” أن يتم تسويق شبكات "الجيل الخامس" (5G) بحلول النصف الثاني من العام الجاري، لكن لن يكون لها تأثير فوري، حيث سيختار المشغلون التركيز على الخدمات القائمة على الصوت والبيانات في السوق الشامل، ومع ذلك فإنه بحلول نهاية عام 2032، سيكون أكثر من 95% من المشتركين على شبكات (4G)، و(5G).

وفي حين أظهرت البيانات التنظيمية في نهاية الربع الرابع من عام 2022، ارتفاع الإقبال على النطاق العريض حتى نهاية عام 2022 من 12.1 مليون اشتراك في ديسمبر 2021 إلى 13.5 مليون في العام التالي، فقد قامت الوكالة برفع توقعاتها لمعدلات النمو.

وقد أشارت الوكالة أيضًا إلى نمو عدد الاشتراكات في الخطوط الرقمية (ADSL) بقوة منذ أن نفذت "المصرية للاتصالات" تخفيضًا مفروضًا من الجهات التنظيمية بنسبة 50% على رسوم الوصول في نهاية يوليو 2015، ولا يزال عدد مشتركي ADSL أعلى من ذلك الخاص بـ "واي فاي دونجل".

وعلى الرغم من أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول الثلاثة يقدمون بالفعل خدمة ADSL على أساس البيع بالجملة، إلا أن الوكالة تعتقد أن المنافسة في جميع القطاعات ستزداد بمجرد إطلاقهم لمجموعة كاملة من حزم الصوت والبيانات المتنقلة والثابتة.

وختامًا، أوضحت الوكالة أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تدعم النظرة الإيجابية لسوق النطاق العريض، لا سيما وأنه على الرغم من أن معدل الانتشار لا يزال أعلى بقليل من 11%، فإن السكان الشباب في البلاد، والإمكانيات الاقتصادية الضخمة والاستثمار في شبكات النطاق العريض هي محركات النمو الرئيسة في سوق النطاق العريض.

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