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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: نعمل على إدخال الاقتصاد الأخضر بالمنتجات المصدرة إلى المغرب

صدى البلد

التقى محمد مجيد، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والأسمدة، وعلي صقر، المدير المالي للمجلس، كلا من المهندس نبيل الصواف، رئيس الكونفدرالية المغربية للبلاستيك، وممثلي الشركة المنظمة لمعرض “بلاست أكسبو” بالمغرب، على هامش فعاليات المعرض الذي تم تنظيمه في الفترة من 7-10 يونيو الجاري بالمملكة المغربية.

وتم خلال اللقاء مناقشة ما تم من أحداث وفعاليات تخص المعرض، وكذا الجوانب الإيجابية التي يجب العمل عليها لتعزيز نجاح المعرض خلال السنوات القادمة، وآلية العمل التي يمكن من خلالها استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للمشاركة في المعرض في دوراته القادمة، وزيادة قدرتها على عقد لقاءات ثنائية، وجذب المزيد من العملاء من الدول المختلفة سواء كانت زائرة من دول الجوار أو مشاركة بالمعرض، والبناء علي عمليات التشبيك التي قام بها ممثلو المجلس خلال فترة المعرض مع الشركات العارضة من الدول المختلفة المشاركة.

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وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن استراتيجية المجلس هي العمل على إدخال الاقتصاد الأخضر والدوار في المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق المغربية، وذلك لتعظيم تواجد المنتجات المصرية من خلال مواكبة التطور الحادث في صناعة البلاستيك في جميع الدول والقطاعات.

ويصل حجم صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للمغرب إلى ما قيمته 258.10 مليون دولار لعام 2022 وبمعدل نمو 66% مقارنة بعام 2021، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية غير البترولية لدولة المغرب، وتمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات المصرية للمغرب، والتي يصل حجمها لحوالي 851.53 مليون دولار.

وشارك في المعرض 26 شركة مصرية، في الفترة من 7 إلى 10 يونيو 2023 في مركز محمد السادس للمعارض في الجديدة – المغرب. 

ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية، وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، وبالشراكة مع CGEM، وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.
 

 

بلاست أكسبو ب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الصناعات الكيماوية

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