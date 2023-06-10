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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تحديث الصناعة يسلم عقود 8 مشروعات بحثية ضمن مبادرة ربط البحث العلمي بالقطاع

صدى البلد

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة وشعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط، بتسليم العقود لـ 8 مشروعات فائزة مشتركة بين الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية ومصانع وشركات صناعة الجبن المصرية، ضمن مبادرة ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو النداء الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي في يوليو 2022 لإيجاد حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة لقطاع الألبان. 

وقام بتسليم العقود الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بحضور الشركاء الصناعيين المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس مجلس إدارة شركة قتيلو لمنتجات الألبان ورئيس شعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط، والدكتور محمد شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة MIFAD، وحسن مسعد الصباغ، مالك ومدير مصنع الصباغ لمنتجات الألبان، ومحمد عسل، مالك ومدير مصنع الدمياطى لمنتجات الألبان، وأحمد عبد الوهاب عيسى، مالك ومدير مصنع عيسى لمنتجات الألبان والجبن.

وفي كلمته، أبدى الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وشعبة صناع الألبان بالغرفة التجارية. 

وأكد أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتى على قمة أولويات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر للتنمية، وأن هذا التعاون الثلاثي المشترك يعتبر بمثابة تلاقي وتوحيد القوى بين جهات الدولة في ربط البحث العلمى بالصناعة وتوجيه البحوث لحل مشاكل وتحديات الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتعظيم الاستفادة من البحوث في خدمة المجتمع. 

وأوضح صقر أنّ هذا النداء هو الثاني في مبادرة الأكاديمية المعروفة اختصارًا باسم «آبل»، وقد تقدم للأكاديمية 31 مقترحًا، وتم عقد لجنة تقييم مكونة من فريق عمل مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي، وتم اختيار 12 مقترحا للعمل على الحلول لبعض التحديات، ثم تم تشبيك 8 مخرجات بحثية لمن لديهم قابلية لتنفيذ مشروعاتهم مع الشركاء الصناعيين وفق معايير محددة وخطة زمنية ذات أهداف رئيسية، إلى جانب خلق قنوات دائمة بين قطاع الصناعة والجامعات ومراكز البحوث للاستفادة من الأفكار والأبحاث العلمية في حل التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة. 

وقال: “دائما تقع مسئولية أى زراعة أو صناعة على عاتق البحث العلمى، ولهذا كان دور أكاديمية البحث العلمى فى دعم المشروعات الحقيقية فى مصر”.

من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز ينسق مع أكاديمية البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي من خلال الأبحاث العلمية التي تقدم حلولا مبتكرة لتطوير قطاع الألبان ومنتجاته، وذلك من خلال متابعة تنفيذ المشروعات البحثية التي اختيارها بعد فترة من التقييمات، مؤكدة دعم المركز لجميع الأبحاث العلمية التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة وتعمل على تطويرها وتحديث وفق منهجية علمية مبتكرة. 

جدير بالذكر أن فريق عمل مكون من الجهات المشاركة ساهم في تعزيز التواصل ما بين الشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي سعيًا لتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الألبان ومنتجاته، حيث تمت دراسة عدد من المقترحات والأفكار العلمية التي يمكن الاستعانة بها لتعزيز قطاع الألبان من خلال عملية تقييم أفكار الباحثين وإيجاد الأبحاث الملائمة لتوفيقها مع أبرز التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الألبان. 

كما قام فريق العمل بتصميم نموذج استقصاء موجه لكل من المصانع المشاركة في المنتدى والباحثين سعياً للوصول إلى قائمة مختصرة بالأولويات التي تم طرحها على المجتمع الأكاديمي من خلال أكاديمية البحث العلمي. 

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