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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن و715 كيلو قمح تم تجميعها دون ترخيص بالمنوفية

ضبط اقماح في المنوفية
ضبط اقماح في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط طن و715 كيلو قمح محلي تم تجميعها دون ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بناحية كفر داود السادات، وتم توريدها فورا لصوامع كفر داود، مضيفا أنه تم تحرير محضر رقم 4368 جنح مركز السادات ضد سائق السيارة، حيث تم ضبطه علي طريق كفر داود السادات.

وأكد محافظ المنوفية استمرار إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة.

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فى السياق ذاته، أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم شن  حملات تفتيشية مكبرة اليوم، الأحد، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 198 محضرا تموينيا تنوع بين 95 محضر مخالفات مخابز، و103 محاضر مخالفات أسواق، ومن أبرز المحاضر محضر جنح شبين الكوم ضد المديرة المسئولة عن مخبز بلدى لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 3.7 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد ابيع في السوق السوداء.

وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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