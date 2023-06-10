عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية: تجهيز 104 لجان لاستقبال 37 ألف طالب في الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام والتي من المقرر انطلاقها يوم الاثنين 12 يونيو  وتستمر حتى 13 يوليو القادم ، موجهاً بالمتابعة الدورية لانتظام سير الإمتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على إنتظام العملية التعليمية .  


وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز عدد (104) لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال  (37) ألف و (179) طالب وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز (22) استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، وكذا الإنتهاء من تجهيز مقر مركز توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

بيطرى المنوفية: ضبط 29 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سيرسيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة وصولا إلى لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة، لافتاً إلى وضع خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لضمان تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم ، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب قطع الخدمة عن مقار اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.


ومن جانبه أكد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

الشهادة الثانوية العامة امتحانات الشهادة الثانوية وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

وسط ترقب أهلاوي.. اتحاد جدة يحسم مصير أحمد حجازي

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

بسبب 11 درجة.. طالبة بالشهادة الإعدادية تتناول حبة حفظ القمح في المنوفية

أوسوريو يقرر رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كولر: الأهلي جاهز للقاء الوداد ولدينا الأفضلية.. وأتمنى عدالة تحكيمية

أفضل الذكر للمسافر.. الإفتاء تنصح به والمأثور عن النبي

منها اثنان لم يتجاوزا 600 جنيه.. إيرادات الأفلام أمس

عمره ما هيكسب بطولات.. بيومي فؤاد يهاجم مشجع الزمالك

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

العراق سادس أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان محتشم.. هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تناول هذا المشروب أكثر من 6 مرات يوميا يصيبك بمرض قاتل

إجازة عيد الاضحى بهذا الموعد.. و10 أيام عطلة للمصريين بشهر يونيو

سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ