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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إطلاق أكبر حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في بوروندي

حملة وطنية للتطعيم
حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في بوروندى

بدأت بوروندي، أول حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في البلاد بعد توقف منذ عام 2011، تستهدف ما يقرب من 3 ملايين طفل دون السابعة من العمر، بعد تحذيرات من انتشار الفيروس.

ووفق الأمم المتحدة، تم إعداد أكثر من 3.7 مليون جرعة من اللقاح، ويأتي ذلك على خلفية 13 اكتشافًا لانتشار فيروس شلل الأطفال المتغير من النوع 2 (cVDPV2)، الذي تم الإبلاغ عنه حتى الآن في عام 2023.

ولفت تقرير الأمم المتحد إلى أنه أكدت خمس عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي وجود فيروس شلل الأطفال المنتشر من النوع الثاني، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

لا يزال اكتشاف الفيروس يشكل حالة طوارئ وطنية للصحة العامة

وقالت الدكتورة سيلفي نزييمانا، وزيرة الصحة في بوروندي: "لا يزال اكتشاف الفيروس يشكل حالة طوارئ وطنية للصحة العامة، ويمكن توقع جولات التطعيم اللاحقة في الأشهر المقبلة من أجل حماية أطفال بوروندي".

وأشار التقرير إلى أنه تدعم منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية، في الوصول إلى آخر طفل بالتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها في بوروندي، حيث دعمت منظمة الصحة العالمية تدريب أكثر من 12 ألفًا من العاملين في مجال التحصين، وأجرت أكثر من 700 جلسة لتدريب المدربين على جميع المستويات، من المستوى المجتمعي إلى المستوى الوطني.

 

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