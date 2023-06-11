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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوار سابق.. الإعلامي الراحل السيد الغضبان يكشف تفاصيل حياته و مسيرته المهنية

السيد الغضبان
السيد الغضبان

عرضت "أخبار مصر” لقاء سابق  مع الإعلامي الكبير الراحل السيد الغضبان، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن" .

و قال السيد الغضبان، إنه لم يكن يتصور أن يدخل مجال الإعلام في بداية حياته، و كان هدفه إما أن يكون مهندس أو محامي، و لكن بعد تخرجه من كلية أداب إنجليزي و جهوده ليعمل بأحد المجالين لم يوُفق، و في عام 1953 جاء من الأسكندرية إلى القاهرة و تقدم إلى فرصة عمل كمذيع مترجم، و نجح بالرغم من كثرة الأعداد المقبلة على هذه الوظيفة و إلتحق بالإذاعة.

و أوضح السيد الغضبان، أنه كانت هناك فترات في حياته أثرت في تكوينه الفكري، منوها إلى أنه عندما كان بـالإذاعة كُلف بتكوين إذاعة موازية لــ"صوت العرب"، و خاصة أن الشباب في تلك الفترة كان لا يناسبهم أسلوب الإذاعة في التحريض على الشعور الوطني و الإستقلال، و بالفعل كانت هناك إذاعة موازية بفكر مختلف، موضحا أن تلك الفترة كانت هامة جدا في عملية تكوينه الفكري.

وأشار في حوار سابق، إلى أنه إستفاد من هذه الفترات بالإضافة إلى إقامته في لبنان بمناخ ملئ بالحرية، و أنشء خط مسيرته، مكملا أن مرحلة دخوله لإذاعة ماسبيرو التي بدأت بالشريفين، بالنسبة له هي العصر الذهبي للإعلام المصري برغم بدائية الإمكانيات، لأن نظام العمل و متابعته تختلف كثير عن الفترة الحالية

https://www.youtube.com/watch?v=oS_vUeLYYuo

السيد الغضبان أيمن عدلى كنوز الوطن الاعلام اخبار مصر

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