كارثة.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمفقودين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا، اليوم الأحد، من الجانب الأوكراني 6 وفيات، بالإضافة إلى 35 مفقودا بينهم سبعة أطفال، فيما أسفرت الحادثة عن وفاة 8 أشخاص من الجانب الروسي وفقدان 13 آخرين.

وانخفض مستوى المياه بمقدار 1,7 متر، لكن قد تهطل أمطار غزيرة من جديد، ما قد يبطئ وتيرة التراجع بشكل كبير.

وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات حيال التسبب في تدمير السد، والكارثة الناتجة عنه.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، أن الفيضانات طالت 77 بلدة، بينها 14 بلدة تقع تحت الاحتلال الروسي.

وقالت روسيا، إنها أجلت أكثر من سبعة آلاف شخص، في حين أن 162 ألفا باتوا محرومين من المياه عند منبع السد المدمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة نوفا كاخوفكا، انحسار المياه بشكل كامل من شوارع المدينة التي غمرتها المياه، بعد انفجار السد، فيما لا تزال المرافق السياحية غارقة.

وحسب شبكة “آر تي”، الروسية، كتبت إدارة نوفا كاخوفكا، عبر "تليجرام": "الوضع التشغيلي في نوفا كاخوفكا في 11 يونيو 2023، في الساعة 18:00، انحسرت المياه بشكل كامل من شوارع نوفا كاخوفكا، لكن المرافق السياحية الواقعة في المنطقة الساحلية لا تزال مغمورة بالمياه".