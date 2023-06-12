اليابان تواصل حالة التأهب القصوى لمواجهة أي صواريخ كورية شمالية محتملة

واصلت اليابان حالة التأهب القصوى لمواجهة أي صواريخ كورية شمالية محتملة، وذلك بالرغم من انتهاء فترة الإطلاق التي أعلنتها بيونج يانج أواخر مايو الماضي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين - إن كوريا الشمالية قد تحاول إطلاق صاروخ آخر باستخدام تقنيات الصواريخ الباليستية حيث قالت بيونج يانج "إنها ستجري محاولة ثانية قريبا".

وأضاف ماتسونو أن الحكومة ستبني نظاما مناسبا يعتمد على التحليل الشامل وتقييم المعلومات للتعامل مع أي موقف، كما انتقد محاولة إطلاق كوريا الشمالية الأولى وقال "إنه حتى لو كانت بيونج يانج تعتزم إطلاق قمر صناعي، فإنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر استخدام البلاد لتقنيات الصواريخ الباليستية".

وقد انتهت تجربة كوريا الشمالية لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في 31 مايو الماضي بتحطمه في البحر الأصفر غرب شبه الجزيرة الكورية.

وكان وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو قد أعلن أمس الأحد تمديد الأمر الصادر لقوات الدفاع الذاتي بتدمير أي صواريخ باليستية قادمة من المحتمل أن تقع داخل الأراضي اليابانية.