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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماذا قال الطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة؟ فيديو

آراء الطلاب في اول
آراء الطلاب في اول امتحانات الثانوية العامة

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة الشبح المخيف في كل بيت من البيوت المصرية لديها طالب يؤدى امتحاناتها، ورسم امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية البسمة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة.

الاسكندرية

فقد أدى 56  ألفا و576 طالبا بالصف الثالث الثانوي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية،  وسط إجماع من الطلاب على سهولة الامتحان.

 

وقال الطالب سيف منتصر فاروق، طالب بالشعبة العلمية بمدرسة الاقبال بإدارة المنتزه اول، شرقي الإسكندرية، إن الامتحان كان سهلا ومبشّرا إن شاء الله، ورغم أنه لا يضاف للمجموع الا انه استعداد للامتحانات بعد ذلك.

 

وأضاف عمر السيد أن الوقت كاف للتفكير في الاسئلة والاجابة، وبداية اليوم مبشرة لباقي الامتحانات.

 

وقد تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

 

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

 

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

القليوبية

كما عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية التي أداها الطلاب اليوم الإثنين، أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحين أن الامتحان كان مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط.

من ناحية اخرى أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمتابعة إنطلاق امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، حيث استطاع أراء الطلاب والاستماع لأية شكاوى بخصوص الامتحان الذي يؤديه الطلاب وسط حالة من الهدوء داخل مقار اللجان وفي محيطها.

من ناحية اخرى حرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، علي التواجد أمام لجان الامتحانات لدعم أبنائهم خلال أداء أول الامتحانات لمادة التربية الدينية ويتبعها اليوم ايضا أداء مادة التربية الوطنية، من خلال تلاوة القرآن الكريم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

 شمال سيناء 

أبدى طلبة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، فرحتهم لسهولة أسئلة مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية    وتمكن الطلاب من حلها دون أي مشكلة، حيث كانت في مستوى الطالب المتوسط.

ووصف الطالبة شيماء حسين ،  بأن أسئلة الإمتحانات كانت من بين المناهج الدراسية التي تم شرحها خلال العام الدراسي ،وهي في مستوى الطالب المتوسط .


 أدي  ٣٨٣٤  طالبا وطالبة ، بمحافظة شمال سيناء امتحانات الثانوية العامة  الاثنين،   في مادة التربية الدينية والوطنية موزعين كالتالي : ٤٩١ أدبي - ٣٠٤٩ علمي علوم- ٢٩٤ علمي رياضه ، في  (١٥) لجنة  امتحانيةوهى:

 (٧) لجنة بمدينة العريش ، (٥) لجنة بمدينة بئر العبد، و (٣) لجنة بمدينة الشيخ زويد  .

 

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