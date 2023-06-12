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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميرة سعيد عن أزمة الذكاء الاصطناعي: يجب وضع قانون دولي

صدى البلد

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن رأيها فى أزمة الذكاء الاصطناعي من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider بالعربى. 

وقالت سميرة سعيد :" الذكاء الاصطناعي كان خيال علمى، وأصبح بيقوم بتنفيذ جميع المهام.

وعن تقنية بصمة الصوت أضافت سميرة سعيد :" يجب أن يكون هناك قانون دولى يمنع  أو يسمح باستخدام هذه التقنية ".

طرحت الفنانة سميرة سعيد أحداث أغانيها والتي تحمل اسم "إنسان آلى" وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب وهى الأغنية العاشرة من البومها الجديد.

وكانت الديفا سميرة سعيد طرحت برومو أغنية"إنسان آلى "، على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، وكتبت سميرة "أخيرا أغنية إنسان آلى .. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبًا.

وظهرت  الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.

أغنية إنسان آلى  كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وطرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "زعلنا من بعض"، والتى تعود من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية، وهى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى تقوم بطرح أغنياته على فترات متقاربة..  أغنية "زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى.

وكانت قد طرحت المطربة سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" على حسابها الرسمى لموقع أنستجرام، وظهرت في البرومو وهي تقف أمام المايك، وعلقت على البرومو كاشفة عن اسم الأغنية، قائلة: "زعلنا من بعض قريبا".. ومن المقرر أن تطرح الديفا سميرة سعيد، آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة.

 

 

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