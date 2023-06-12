عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تهنئ باناجيوتولياس لتولية رئاسة تحالف ستار العالمي

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلن  تحالف ستار star alliance ، أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم عن اختيار ثيو باناجيوتولياس ليصبح الرئيس التنفيذي التالي للتحالف وذلك لفترة جديدة.

من جانبها هنأت شركة مصر للطيران، باعتبارها عضوا في تحالف ستار منذ عام 2008 باناجيوتولياس على توليه هذا المنصب متمنيه له مزيد من النجاحات والإنجازات ، حيث يتمتع باناجيوتولياس بخبرة دولية تزيد عن 25 عامًا في مجال الطيران وصناعة الطيران.  

يذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران العالمية ويضم حالياً 26 شركة طيران من بينها «مصر للطيران» التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين في التحالف ، وتمتد شبكة خطوط أعضائه لأكثر من 1300 مطارا في 195 دولة حول العالم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

بعد تألقه.. تعرف على مصير بيرسي تاو مع الأهلي

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

ترشيحاتنا

الممثل الدائم لجنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تمثل بديلاً لنظام الحوكمة العالمي الحالي

نهائي إفريقي مثير خارج الملعب.. 6 تصرفات غريبة نرصدها بمباراة الأهلي والوداد

في لقائه بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين..مدبولي: نعمل في عدة مسارات لتشجيع الصناعة

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جولة مشاورات سياسية

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تسبب في وفاة 4 عمال مصريين..حبس المتهم بإشعال أسوأ حريق بتاريخ قبرص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد انقلاب حافلة بضيوف الفرح في أستراليا

فيديوهات لا تصدق.. عجوز تعود من الموت أثناء جنازتها في الإكوادور

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

فيديو

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

سماح أنور تعلن ابتعادها عن السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

حبس وغرامة.. هذا ما يحدث مع الغشاشين بالثانوية العامة

تحذير هام من تقلبات جوية في هذا الموعد | ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ