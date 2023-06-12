بطولة كبيرة.. المدرب العام لـ الأهلي: لدينا خبرات كبيرة في أفريقيا.. فيديو

قال سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حققها الأهلي أمس جاءت في ظروف صعبة.

وأضاف سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأهلي حقق بطولة كبيرة"، لافتا: "الأهلي يمتلك منظومة محترمة".

وأشار سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، : "الوداد استغل عامل الجمهور في مباراة أمس"، مضيفا: "التغيرات ساهمت في تحقيق الفوز أمس".

وأوضح: "لاعبو الأهلي استطاعو تنفيذ خطط كولر في المباراة، والوداد كان أمله تحقيق الفوز، وطريقة لعب الوداد في المغرب اختلفت عن القاهرة".

واسترسل: "الأهلي يمتلك قدرات كبيرة على تحقيق البطولات، وجمهور الأهلي كان داعم لتحقيق الفوز، والأهلي كان يضع خططا لكل السيناريوهات، ولدينا خبرات كبيرة في أفريقيا".

