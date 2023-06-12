قعقعة السيوف.. ألمانيا تعلن استعداد حلف الناتو لخوض حرب

قال زعيم اليسار في البرلمان الألماني، ديتمار بارتش، اليوم الاثنين، إن مناورات حلف الناتو العسكرية “إير ديفندر-23” التي بدأت في ألمانيا هي تدريبات حرب وقعقعة سيوف، في الوقت الذي كان ينبغي فيه تطوير مبادرة سلام بشأن الصراع في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “تاج شبيجل” الألمانية، قال بارتش: “دعونا لا نخدع أنفسنا، الحرب تُمارس هنا… في الوقت نفسه، تقوم الحكومة الفيدرالية بخفض الميزانية، لا تخفض إنفاق الجيش الألماني، ولكن في تلك المجالات المهمة للفقراء”.

وأضاف: “بدلا من تلويح ألمانيا بالسيف… هناك حاجة لجهود خفض التصعيد والتخلي عن استخدام السلاح".

وأوضح بارتش، أن "هدير المقاتلين وصمت الحكومة بشأن مبادرات السلام غير متناغمين”.

ودعا زعيم اليسار في البرلمان الألماني، إلى وضع خطة سلام أوروبية، وإلا فإن الصين ستعترض هذه المبادرة"أمام أوروبا".