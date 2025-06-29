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المصري البورسعيدي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية مع الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري : اقتربنا من ضم عمر الساعي من صفوف الأهلي

عمر الساعي
عمر الساعي
حسن العمدة

أكد ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي، أن عمر الساعي مهاجم الأهلي اصبح قريبا للغاية من اللعب في صفوف المصري البورسعيدي. 

وقال ميمي عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التعاقد مع عمر الساعي بناء على طلب من مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي. 

وأضاف : عمر الساعي مهاجم مميز وسيمثل إضافة قوية للمصري البورسعيدي، وقدم مستويات طيبة مع الإسماعيلي. 

وتابع: وافقنا على التعاقد مع عمر الساعي، وأثق أن اللاعب سيمثل إضافة قوية لهجوم المصري البورسعيدي الموسم المقبل. 

وأردف: نعمل على مشروع اكاديميات في جميع احياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط واتمنى ان يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري

ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي ميمي عبد الرازق ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط المصري البورسعيدي عمر الساعي

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