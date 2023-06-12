تم التخطيط له بدقة.. الرئيس الفرنسي يعلن بدء الهجوم الأوكراني المضاد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأثنين، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ، لافتا إلى أنه تم التخطيط له بدقة.

وأضاف ماكرون في تصريحات له اليوم، أن فرنسا كثفت عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وستستمر في الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أنه تم تكثيف عمليات تسليم الذخائر والأسلحة إلى أوكرانيا وسنواصل هذا النهج في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الجيش الأوكراني واجه دفاعات قوية ومقاومة قوية من القوات الروسية خلال الهجوم المضاد.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي نتائج في منطقة أوريخوف في اتجاه زابوريجيا”.

وأضافت: “انتهت الهجمات الأوكرانية الأولى بالقرب من أوريكوف، جنوب زابوريجيا، بالفشل عندما اصطدم الجيش الأوكراني بحقل ألغام ثم تعرض لإطلاق النار”.

وتابعت: “تم تدمير اثنين من دبابات ليوبارد وأربعة مدرات من طراز برادلي، بينما تم التخلي عن ناقلة جند مدرعة فرنسية وعربة قتال مدرعة الأمريكية”.