أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية تقدمها بيجو موديل 2023 .. أصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي.. 5 سيارات فرنسية تبدأ من 660 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

عتبر السيارة "سيلاريو" هي اصغر نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقدمة من شركة سوزوكي في السوق المصري، على الرغم من طرحها بناقل حركة مانيوال ايضا، وتعد هذه السيارة هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

شهدت السيارة BYD F3 موديل 2023 والملقبة بأرخص سيارة صينية "زيرو" في مصر، زيادة زيادة سعرية جديدة هي الاحدث في شهر يونيو، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 20 ألف و 30 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

يقدم الصانع الفرنسي العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب الطرازات والفئات المطروحة.

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها فئة السيارات الرياضية SUV والكروس اوفر، وعلى رأسها النسخة 2008 موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو داخل السوق المصري، مقارنة بأسعار كلا من النسخة بيجو 3008 و 5008.

يضم السوق المصري العديد من طرازات شركة "سكودا"، والتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة اوكتافيا وسوبيرب، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ومنها النسخة كودياك موديل 2023.

تغيرت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة BMW المقدمة في السوق المصري، وذلك مع بداية يونيو الجاري، حيث شهدت النسخة BMW X3 موديل 2023 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، زيادة سعرية قدرها 620 ألف جنيه.