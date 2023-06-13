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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية تقدمها بيجو موديل 2023 .. أصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي.. 5 سيارات فرنسية تبدأ من 660 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أصغر سيارة أوتوماتيك تقدمها سوزوكي .. بهذا السعر

عتبر السيارة "سيلاريو" هي اصغر نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقدمة من شركة سوزوكي في السوق المصري، على الرغم من طرحها بناقل حركة مانيوال ايضا، وتعد هذه السيارة هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

 

السعر الجديد لـ BYD F3 موديل 2023 .. الأرخص في مصر

شهدت السيارة BYD F3 موديل 2023 والملقبة بأرخص سيارة صينية "زيرو" في مصر، زيادة زيادة سعرية جديدة هي الاحدث في شهر يونيو، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 20 ألف و 30 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

 

5 سيارات فرنسية بسعر "زيرو" تبدأ من 660 ألف جنيه

يقدم الصانع الفرنسي العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك، أو السيدان، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بحسب الطرازات والفئات المطروحة.

 

أرخص سيارة رياضية تحمل شعار بيجو بالسوق المصري موديل 2023

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها فئة السيارات الرياضية SUV والكروس اوفر، وعلى رأسها النسخة 2008 موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارة رياضية تقدمها بيجو داخل السوق المصري، مقارنة بأسعار كلا من النسخة بيجو 3008 و 5008.

 

سعر سكودا كودياك موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

يضم السوق المصري العديد من طرازات شركة "سكودا"، والتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة اوكتافيا وسوبيرب، وفئة الهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، ومنها النسخة كودياك موديل 2023.

 

اعرف السعر الجديد لـ BMW X3 موديل 2023 .. صور

تغيرت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة BMW المقدمة في السوق المصري، وذلك مع بداية يونيو الجاري، حيث شهدت النسخة BMW X3 موديل 2023 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، زيادة سعرية قدرها 620 ألف جنيه.

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