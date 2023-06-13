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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصرية للحوم بالتموين: الأسعار لدينا أقل عن الأسواق بنسبة 35%

لحوم
لحوم

أكد اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أن الدولة مهتمة بتنوع مصادر اللحوم، مضيفاً أن وصل 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي لمصر مؤخراً.

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وأضاف محمود السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن وصل 10 آلاف رأس من السودان، وايضا 10 آلاف رأس أخرى على الحدود، متابعا أنه هناك رؤوس ماشية من دول تنزانيا وكينيا واغندا و برازيلي وهندي.

 

اللحوم البلدية


وتابع اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، أن  الأسعار لدينا أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 35%، لافتا إلى أن نفس طعم اللحوم البلدية ولا فرق تماما.

اللحوم محمود السعدني راس ماشية اخبار التوك شو التموين

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