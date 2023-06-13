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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إرهابي أم لا؟.. الشرطة البريطانية تواصل التحقيقات في حادث نوتنجهام| تفاصيل

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

قال محسن حسني، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، إنه ‏لا تزال الشرطة البريطانية متواجدة في مكان الحادث تحاول التحري وجمع المعلومات لمعرفة ما حدث ليلة أمس وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وكان الشرطة البريطانية عثرت على 3 قتلى أمس بالإضافة إلى قيام شاحنة بمحاولة دهس 3 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى. 

وتابع “حسني”، خلال مداخلة هاتفية له في فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحدث يعتبر جديدا ومختلفا نوعيا بالنسبة لبقية الحوادث التي شهدتها بريطانيا من قبل ولم تعلن الشرطة حتى الآن ما إذا كان حادث إرهابي أم لا ولكن شرطة مدينة نوتينجهام بالتعاون مع شرطة مكافحة الإرهاب لجمع المعلومات ولازالت تعمل وهناك عدد كبير من الطرق تم اغلاقها ‏منذ الصباح في المدينة.

تم فتح عدد قليل من الشوارع 

وأضاف أن مؤخرا تم فتح عدد قليل من الشوارع والسماح للمارة بممارسة حياتهم العادية ولكن لازالت عدة شوارع مغلقة من أجل جمع المعلومات والبحث لمعرفة ما حدث، وهذا الحادث أسفر عن ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى. 

الشرطة البريطانية الحوادث بريطانيا مدينة نوتينجهام مكافحة الارهاب

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