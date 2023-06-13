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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انطلاقها بالبحيرة.. كيفية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات

احلال السيارات
احلال السيارات

أعلنت مبادرة احلال السيارات المتقادمة وتخريدها في مصر جو جرين ، عن بدء عملها بمحافظة البحيرة من خلال ساحة التخريد الخاصة بالمحافظة .

 

وأضافت مبادرة احلال السيارات من خلال بيان لها أن ساحة التخريد في البحيرة باتت جاهزة للعمل وتبدأ في استقبال السيارات بداية من الأحد 11 يونيو بالفعل. 

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وأوضحت المبادرة أن كل المشاركين في مبادرة الاحلال في محافظة البحيرة ووصلوا لمرحلة التخريد يمكنهم متابعة الطلب الخاص بهم على الموقع الخاصة بالمبادرة ومتابعة رسائل الموبايل في الفترة المقبلة انتظاراً لوصول رسالة بموعد التخريد. 

 

وذكرت المبادرة عن عنوان ساحة التخريد في مدينة إدكو في منطقة العريشة خلف الموقف العمومي وسوق الجملة في الاصلاح الزراعي ، وتعمل الساحة يومي الأحد والأربعاء الساعة 2 ظهراً من كل أسبوع. 

 

و حددت مبادرة إحلال السيارات القديمة قيمة الحوافز المقدمة للمستفيدين وأسعار السيارات وفقا لكل موديل، حيث تبلغ قيمة الحافز في حالة السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، أما سيارات التاكسي فتشمل 20% من قيمة السيارة الجديدة والحد الأقصى للمبلغ 45 ألف جنيه، و25% من قيمة السيارة الجديدة في حالة الميكروباص وبحد أقصى 65 ألف جنيه.

 

أما عن أبرز شروط الاشتراك في إحلال السيارات المتقادمة ، وهي :

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، وبدون حد أقصى للسن، وذلك في حالة السداد النقدي.

- أما في حالة السداد بالتقسيط، يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة.

- أن تكون السيارة مـر على صنعها 20 عامًا وأكثر.

- فيما يخص السيارات الأجرة يجب أن تكون الرخصة باسم المتقدم.

- أما السيارات الملاكي فيجب أن تكون الرخصة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك.

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