الخميس .. نداء شرارة في ضيافة شريف عامر

يستضيف الإعلامي شريف عامر مُقدم برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر الفنانة الأردنية نداء شرارة وذلك يوم الخميس، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، بعد تألقها في حفل زفاف ولي العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعد النجاح الكبير التي حققته خلال الحفل.

وكانت نداء شرارة، شاركت أيضًا في حفل العشاء الذي أقامته الملكة رانيا في "ليلة حناء" الأمير رجوة الحسين زوجة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني .

وتذاع الحلقة الخميس في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر في تمام الساعة الـ10 مساء.

يُذكر أن نداء شرارة، طرحت مؤخراً أغنية "ست البنات - حنة العروس"، وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، واعتمدت نداء في الأغنية على اللحن الفلكلوري، وتوزيع خالد مصطفى.

وتعيش الفنانة الأردنية حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث أكدت أنها تستعد لطرح ميني ألبوم غنائي مصري جديد، يتكون من 4 أغنيات باللهجة المصرية.

وأعلنت نداء أنها ستقدم أغنية جديدة باللغة العربية الفصحى، لافتة إلى أنها انتهت من تسجيلها، ومن المقرر أن تطرحها خلال الفترة المقبلة.

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بالمشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوه الحسين.

كتبت نداء شرارة، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “حاسه بفرحه مو قادره اعبر عنها بالحكي .. شكرا صاحبي الجلالة على السعاده اللي منحتموني اياها اليوم .. من قصر الحسينية حفل زفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله والاميره رجوه الحسين الف مبروك”.

