اليابان.. احتجاز جندي مراهق بعد إصابته مجموعة من قوة الدفاع الذاتي

كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" أن العديد من أفراد قوة الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا في إطلاق نار من بندقية آلية في ميدان رماية عسكري في مدينة جيفو بوسط اليابان.

وذكرت الهيئة نقلاً عن مصادر مجهولة أن شخصًا أطلق النار وأصاب 3 أشخاص على الأقل بجروح، موضحة أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

ولفتت إلى أنه لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، موضحة أنه تم احتجاز جندي مراهق.

ويعد إطلاق النار نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لرقابة صارمة ويجب على أي شخص يسعى لامتلاك سلاح أن يخضع لعملية تدقيق صارمة.