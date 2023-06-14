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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تطالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة تأخر تخصيص الأراضي

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجينى، رئيس اللجنة، على ضرورة إيجاد آليات لحل مشكلة تأخر إجراءات قرارات تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، بحضور  نائب محافظ الدقهلية الدكتور هيثم الشيخ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة .

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات والنائب عن محافظة الدقهلية، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء قصر ثقافة بالدقهلية، وردت رئيس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن المحافظ أصدر قرارا  بتخصيص 1113 متر لقصر الثقافة، وأن النائب قد تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية، وقد خصص المحافظ 2 فدان لبناء مدرسة تجريبية وإدارة تعليمية .

وقال النائب وحيد قرقر، إن هناك مشكلة خاصة بمحطات الرفع، وأيضا المخطط الاستراتيجي والرخص المتوقفة فى مدينة بلقاس، رغم أن كل المباني أرضى و4 أدوار، وتساءل: لماذا يحدث كل هذا؟، مطالبا بتوصيات لإنهاء كل هذه الأمور فى وقت محدد.

وطلب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، من النائب تحديد طلباته، حتى يتم وضع حلول للمشاكل بشكل نهائى.

وأكد السجينى أنه فيما يخص قيود الارتفاع فأن المحافظة سوف تخاطب الجهات المعنية للوصول إلى حل لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن طلبات النواب ليست طلبات خاصة ولكنها طلبات تخص المواطنين، وتساءل: لماذا لا يتم فتح ومناقشة مشاكل تخصيص الأراضى من جهة وزراء التنمية المحلية والإسكان أمام رئيس الوزراء فيما يخص تخصيص الأراضى.

وقال السجينى: إننا نتكلم فى جلسة رقابة ونتحدث بكل وضوح وشفافية ولا نعرف سبب تأجيل هذه الأمور وعدم إنهاء مشكلة تخصيص الأراضى، ووجه حديثه إلى التنمية المحلية، مطالبا بتوضيح هذه الأمور، وتابع: إننا نتحدث كثيرا فى موضوع التخصيص ونريد أن نعرف مسار هذا الملف، وأن كل النواب أغلبية ومعارضة تطالب بتوضيح الأمر من خلال وزارة التنمية المحلية .

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام طلب احاطة مدرسة تجريبية قيود الإرتفاع

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