برلماني: مشاركة السيسي في المؤتمر الوطني للشباب أسعدت الشارع المصري بصدقها وعفويتها

اعتبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس السيسي في الحوار الوطني للشباب، خارطة طريق للمستقبل، كما أنها جاءت في توقيت هام للرد على أسئلة الشارع المصري في كثير من القضايا.

وقال محسن في تصريح صحفي له اليوم، إنها مشاركة متميزة من جانب القيادة السياسية، وتؤكد حرص الرئيس على التواجد في صفوف الشباب والإجابة على كل ما يهم الوطن، وبكل صراحة وشفافية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بما قاله الرئيس السيسي اليوم، أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطني

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قائلا: أنها شارة هامة لمدى أهمية وحيوية الحوار الوطني واقترابه من كل القضايا السايسية بزخم شديد.

وأوضح احمد محسن، أن انطلاق المؤتمر الوطنى للشباب، بحضور الرئيس السيسي، بمقر جامعة برج العرب التكنولوجية، والذي يقام تحت رعايته، اضافة حقيقية للتفاعل السياسي في الوطن، فالمؤتمر هو ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

واشاد نائب الصعيد بما قاله الرئيس السيسي، إن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة، تأثير سعر الصرف السلبي للدولار على المواطن، موضحا أن الدولة تسير بسعر صرف مرن، ولكن في حالة تعلق الأمر بحياة وأمن المواطن المصري بجب التدخل.

معتبرا ذلك اجابة واضحة ان الدولة موجودة وبقوة وخصوصا في قضية سعرالصرف الهامة.

واختتم النائب احمد محسن بالتأكيد، أن الحوار الصريح للرئيس السيسي في المؤتمر الوطني للشباب، إضافة مهمة لمصر بمعني الكلمة وخارطة طريق للمستقبل، كما أنه أسعد الشارع المصري بالاجابات شديدة الوضوح والصدق من جانب الرئيس.