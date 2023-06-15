قمحة : الحوار الوطني لن ينتهي دون توافق المجتمعين على القضايا العامة .. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه لم يتم الإنتهاء من الحوار الوطني دون توافق المجتمعين على القضايا العامة التي تحوز توافق الجميع.

وأضاف "أحمد ناجي قمحة" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الحوار الوطني أحد المبادرات التي انطلقت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف أن يجتمع المصريون معا للتحاور في أولويات المستقبل ويضعوا معا أجندة تتضمن العلم والأرقام والحقائق بمنتهي الشفافية.

وتابع قمحة، أن هناك فهم كبير في التشاركية الكبيرة التي تتم خلال جلسات الحوار الوطني بمحاوره المختلفة.