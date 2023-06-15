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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: تعهد الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تقطع الطريق على المشككين

خالد عكاشة مدير
خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد على نقطة العمل سويا وإننا نريد أن نكون على قلب رجل واحد ومواجهة التحديات كلنا مع بعض.

 

وتابع خالد عكاشة خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن كل هذه الألفاظ والتعبيرات استخدمها الرئيس السيسي طوال الفترة الماضية حتى قبل الأزمة الاقتصادية وقبل الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

 

جلسات الحوار الوطني

 

‏وأضاف خالد عكاشة انه حضر بعض جلسات الحوار الوطني وأقل جلسة حوار يكون فيها 40 متحدث أو 35 متحدث من مختلف الاختصاصات، ‏مؤكدا أن تعهد الرئيس بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تقطع الطريق على أي شكوك حوله.

خالد عكاشة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرئيس السيسي الكورونا الحرب الروسية الأوكرانية الحوار الوطني

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