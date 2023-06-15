عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا .. نقل منفذ هجوم أنسي إلى مصحة عقلية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، بأن اللاجئ السوري الذي طعن الأسبوع الماضي في حديقة على ضفاف بحيرة آنسي في جبال الألب الفرنسية، ستّة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، نُقل من سجن إلى مصحّ عقلي قرب مدينة ليون.

وقالت المصادر إنّ المتّهم عبد المسيح ح. نُقل إلى وحدة فيناتير الطبية المجهّزة في برون بالقرب من ليون (وسط شرق).

وكانت السلطات أودعت عبد المسيح الحبس الاحتياطي في سجن أيتون بمنطقة سافوا حيث احتُجز في زنزانة مجهزة لمنع حالات الانتحار.

وأوقف المتّهم بعد أن زرع الرعب صباح الخميس في حديقة تقع على ضفاف بحيرة آنسي حيث طعن ستة أشخاص هم بالغان وأربعة أطفال صغار.

فرنسا في صدمة.. أول تعليق لماكرون على واقعة طعن 8 صغار

رئيسة وزراء فرنسا تسافر إلى مكان حادث طعن 7 أشخاص بمدينة أينسي

وإثر توقيفه، وُجّهت إليه تهم تتعلق بـ"محاولات قتل" وأودع الحبس الاحتياطي، من دون أن يتيح التحقيق حتى الآن فهم دوافع تصرفه.

وبعد أن فرّ من بلاده التي غرقت في الحرب، حصل عبد المسيح ح. في نهاية 2013 على تصريح إقامة دائمة في السويد حيث مُنح حقّ اللّجوء.

وأكّدت لين بونيه-ماتيس، المدّعية العامّة في آنسي، أنّه وقت تنفيذه هجومه لم يكن المتّهم "تحت تأثير مخدّرات ولا تحت تأثير كحول".
 

إنسى أنسي هجوم هجوم أنسي هجوم فرنسا حادث طعن حادث طعن فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

جوري بكر تنفصل عن زوجها

رحيل أفشة وحمدي فتحي إلى قطر .. تفاصيل

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

موضوعات متعلقة

فرنسا.. إصابة 7 بينهم 6 أطفال في هجوم بآلة حادة والقبض على المنفذ

فرنسا تعلق على هجوم الكرملين وتصفه بالحادث الغريب

ترشيحاتنا

فرنسا .. نقل منفذ هجوم أنسي إلى مصحة عقلية

7 كلمات رددها كلما ضاقت عليك نفسك.. يفرج الله همك ويصلح حالك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

شاهد كيف احتفل محمد صلاح بعيد ميلاده

قرار عاجل من أستراليا بشأن سفارة روسيا في كانبيرا

السكك الحديدية ترفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

طعام غير متوقع يمنع أكسدة البشرة ويعالج أشهر المشاكل

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تدمر التركيز وتضعف الذاكرة| أغربها السمك

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

فيديو

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ