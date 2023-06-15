اليوم وغدًا.. تامر عاشور في ضيافة «حبر سري»

يحل المطرب تامر عاشور اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في أولى حلقات برنامج “حبر سري” في موسمه الجديد في الحادية عشرة مساءً.

ويتحدث تامر عاشور، خلال الحلقة عن العديد من الكواليس والأسرار، ويرد على عمرو مصطفى بعد تصريحاته بأن صناعة الموسيقى انهارت، كما يرد على الجدل الذي أثير مؤخرا بمناسبة هل صوت مصر شيرين أم أنغام؟ كما يفجر مفاجأة بأنه لا يعرف أي أغنية للمغنية مايا دياب.

وعلم “صدى البلد” أن الطلاق تم رسميا بين الفنان تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة بعد فترة طويلة من الانفصال.

وتم الطلاق رسميا بعد طلب زوجته أكثر من مرة، حيث كان الثنائي منفصلين ولكن دون طلاق.

سمر أبو شقة وتامر عاشور

كانت سمر أبو شقة كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما، ولكن بدون طلاق.

وأوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.

وردت “أبو شقة” على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.

زواج تامر عاشور وسمر أبو شقة

وكان تامر عاشور تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم محمد حماقي ورامي جمال.

وحضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف وظهرا معًا، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة أيام، وبعدها أعلن تامر عاشور خطبته.

حفل تامر عاشور في السعودية

كشف الفنان تامر عاشور عن سعادته بإحياء حفل غنائي فى المملكة العربية السعودية ومدى عشقه للجمهور السعودى الذى يحرص على الحضور لمشاهدته والاستمتاع بأغانيه.

وقال تامر عاشور، على هامش الحفل: “حفلة النهارده مختلفة.. الحفلات اللي فاتت كانت قوية.. ولكن المرة دي أقوى وأقوى وده اللي شغالين عليه.. الجمهور رقم 1 كان حماسه غير طبيعي.. نقينا الأغاني بعناية عشان نشوف تفاعل طول الوقت وده بان نتيجته على المسرح.. وهي من أقوى الحفلات بج”د.

وأضاف تامر عاشور: “أنا مع أهلي ومع عيلتي وكل مرة باجي بحس إن الحفاوة بتزيد وعايزين ننجح مع بعض ونكسر الدنيا مع بعض وبيوصل للناس ده لأن إحساسنا صادق، واتشرفت بالتعاون مع أبو ناصر وكل الأغاني اللي بغنيها في الحفلة من كلماته وكلها علامات مميزة”.



