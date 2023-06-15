أطعمة توقف عن تناولها فورا.. تعرضك للإصابة بأزمة قلبية

قال الدكتور ماجد العبادي استشارى القلب إن هناك بعض الأطعمة التي إذا تناولها الانسان بكميات كبيرة، قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسبب أزمة قلبية، ومن هذه الأطعمة:

1. الأطعمة الدهنية الثقيلة: مثل الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمشوية واللحوم الحمراء بكميات كبيرة، والأطعمة التي تحتوي على الزبدة والسمن والكريمة.

2. الأطعمة الغنية بالصوديوم: مثل الملح والوجبات السريعة والأطعمة المعلبة والأطعمة الصينية والمأكولات الجاهزة والحساء الجاهز.

3. الأطعمة الغنية بالكوليسترول: مثل البيض والأحشاء والكبد والكريمة الثقيلة والأجبان الدهنية.

4. الأطعمة الغنية بالسكريات: مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية والمعجنات الحلوة.

5. الأطعمة ذات محتوى الدهون المتحولة: مثل الوجبات السريعة والمنتجات المعلبة والأطعمة المصنعة والحلويات والمقرمشات.

6. الأطعمة الغنية بالكافيين: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين.

يجب الحد من تناول هذه الأطعمة وتناولها بكميات معتدلة للمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة لذلك، ينصح بتناول الأطعمة الصحية والمتوازنة التي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.