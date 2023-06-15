رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حرائق الغابات المستعرة شمال شرقي فرنسا|شاهد

يحاول رجال الإطفاء السيطرة على حرائق الغابات المستعرة شمال شرقي فرنسا، جاء ذلك في تقرير عرضته قناة يورونيوز

توسع النيران يمتد ببطء



استمر اشتعال نيران الغابات في بلدة بوا دو شان في منطقة فوج شمال شرقي فرنسا، حيث أتت ألسنة اللهب على مساحة غابية تقارب 30 هكتارا، فيما أخذ توسع النيران يمتد ببطء، رغم تدخل فريق مكافحة الحرائق ومروحيات رش المياه، وفق السلطات المحلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين، أن النيران اندلعت الثلاثاء بسبب حريق نشب في أحد المنازل، قبل أن ينتشر في الغابة. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن طائرات مكافحة الحرائق انضمت للطواقم الأرضية، للمساهمة في إخماد النيران.