عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زوّروا ختم الجمهورية للنصب..عصابة سيارات تواجه السجن المشدد 10 سنوات

ختم الجمهورية
ختم الجمهورية

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية عصابة عمور وشيري إلى محكمة الجنايات لاتهام الأول بانتحال صفة ضابط في القوات المسلحة والثانية لمساعدته في عمليات النصب للاستيلاء على سيارات بالسرقة وتزوير مستندات بوحدات المرور وبيعها للمواطنين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة و قلد بواسطة آخر مجهول بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة (بمكتب توثيق قسم مدينة نصر أول، إدارة مرور الإسماعيلية، محكمة الباجور الجزئية) وإمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان واستعملهم بأن ذيل بهم – توكيل بيع سيارة، رخصتي تسيير، عقد زواج عرفي - موضوع الاتهامات - تالية الوصف - مع علمه بتزويرهم.

كما أنه  ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في ثلاث محررات رسمية المنسوب صدوره مكتب توثيق مدينة نصر أول، عدد أثنين رخصة تسيير ملاكي الإسماعيلية- منسوب صدورهما لإدارة مرور الإسماعيلية وحدة مرور الإسماعيلية) إذ اتفق معه على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات فدونها ذلك المجهول- باستخدام الحاسب الآلي- وذيل تلك المحررات بأختام وتوقيعات نسبها زوراً لموظفي تلك الجهات، فتمت الجريمة وستعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم، بأن قدمهم لضابط المرور للاحتجاج بما تضمنته تلك المستندات من بيانات مزورة، مع علمه بتزويرها 

كما  أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (مسدس معدل) وأحرز ذخائر (عدد أربعة خرطوشات صوت) مما تستخدم على أسلحة الصوت دون ان يكون مصرحاً له بحيازتها أو إحرازها.

كما أن المتهمة الثانية حازت بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن سروس معدل) وحازت بواسطة الأول ذخائر (عدد أربعة خرطوشات صوت مما تستخدم على أسلحة والصوت دون ان يكون مصرحا له بحيازتها أو إحرازها.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

محكمة الجنايات انتحال صفة ضابط تزوير مستندات القوات المسلحة الوظائف العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

5مليارات دولار.. صفقة قطرية مصرية منتظرة في 7 فنادق تاريخية| تفاصيل

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

نبأ سار .. أوكرانيا تعلن موعد نهاية الحرب

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما حدث في مصر نقلة نوعية مهمة وغير مسبوقة ..فيديو

وصول أمير قطر إلى بغداد في زيارة رسمية.. شاهد

لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

أبو العينين لرؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين: الرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص.. وهذا وقت الاستثمار في مصر

نهاية الأخضر.. روسيا تعلن عن عملة احتياطية عالمية جديدة

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

شاهد.. طائر ضخم يقتحم قمرة قيادة طائرة في الجو بالإكوادور| ماذا حدث؟

فيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

أحدثهم هلا رشدي.. 5 مطربين منعهم المرض من الغناء

فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. ندمانة وجوزي هيطلقني وماكنتش عايزة أتصور |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ