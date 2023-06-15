عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مليون دولار أمريكي تحسم قضية آمبر هيرد ضد جوني ديب |تفاصيل

امبر هيرد
امبر هيرد

تعتبر قضية الممثلة آمبر هيرد ضد طليقها النجم جوني ديب هي الأشهر في عام ٢٠٢٢، حيث جذبت أنظار العالم بأسره.

txt

مفاجأة صادمة..أين تعيش امبر هيرد طليقة جوني ديب بعد إفلاسها

txt

جوني ديب من مهرجان كان: غير مهتم بمقاطعة ستديوهات هوليوود لي


وبحكم قضائي، خسرت آمبر هيرد قضية التشهير العلنية ضد ديب ودفعت بطلة اكوامام مبلغ مليون دولار أمريكي.


وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وبذلك يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.

وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.


ووافق ديب البالغ من العمر 60 عاما على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.

آمبر هيرد جونى ديب العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

مهيب عبدالهادي: مهاجم الوداد يقترب من الأهلي.. و12 مليون دولار عرض الهلال لمحمد عبدالمنعم

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس.. ماذا حدث؟

الحب هو اللي دمرني| آخر كلمات محمد عادل قبل إعدامه.. وهذه رسالته لوالدته

قرار عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

الزمالك اليوم.. الأهلي يزاحم الأبيض وتطور جديد بغرامة كهربا ونجم جزائرى يقترب

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

سلعة الله غالية.. روشتة لطبيب ينصح ببر الوالدين بسبب مرضى الجوع والعطش

اكتشاف صادم في الفضاء.. حقيقة وجود حياة على كوكب زحل

بعض الوظائف ستختفي.. ثورة جديدة في مجال الذكاء الصناعي| تفاصيل

فيديو كارثي .. سيارة ذاتية القيادة تعيق عمل قوات الطوارئ في أمريكا

100 مليون شجرة.. هل تنقذ الإمارات كوكب الأرض من كارثة؟

الحكم بالسجن والغرامة على ناشطين بيئيين في الفاتيكان |ماذا فعلا؟

هل يسكن البشر على سطح القمر..ناسا تخطط لمهمة جديدة في هذا الموعد

طالبوا الحكومة بفصل الإنترنت عن منازلهم.. سكان من إندونيسيا يثيرون الجدل|اعرف السبب

ترشيحاتنا

في قصف روسي.. إصابة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بجروح خطيرة

سيناء : أهمية تنمية الوعي بالمحافظات الحدودية بثقافة ريادة الأعمال

مصطفى بكري: قرار إنشاء مقبرة الخالدين أثلج صدر الكثيرين

أوكرانيا على وشك الكارثة.. تحذير أمريكي عاجل لـ كييف بشأن الحرب

قدم الآن.. البنك الأهلي يعلن عن وظائف خالية

الحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الرابع| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق مفتوح لنجم الزمالك| تفاصيل اقتراب إمام عاشور من الأهلي

مع تقلبات الجو الكثيرة .. إليك طرق علاج برد الصيف

القصة الكاملة لطلاق جوري بكر بداية من الهاكر حتى فتوى بسمة وهبة

شاهد مصير أسترالي صُدم بـ ثعبان ضخم أعلى سقف الحمام

فيديو

تفاصيل سعر الدولار ومفاجأة في الذهب..فيديو

نجاة 43 مصريا..تفاصيل مؤلمة في حادث غرق قارب بالقرب من اليونان..ڤيديو

جوزي ميعملش كدا .. حقيقة انفصال جوري بكر قبل أشهر من إنجابها

عمرو مصطفى: سكت على تسريب افتكرلك ايه بصوت شيرين عشان ظروفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ