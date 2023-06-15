مليون دولار أمريكي تحسم قضية آمبر هيرد ضد جوني ديب |تفاصيل

تعتبر قضية الممثلة آمبر هيرد ضد طليقها النجم جوني ديب هي الأشهر في عام ٢٠٢٢، حيث جذبت أنظار العالم بأسره.



وبحكم قضائي، خسرت آمبر هيرد قضية التشهير العلنية ضد ديب ودفعت بطلة اكوامام مبلغ مليون دولار أمريكي.



وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية.

وبذلك يُسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.

وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في يونيو 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.



ووافق ديب البالغ من العمر 60 عاما على تسوية القضية في ديسمبر الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.