جوني ديب من مهرجان كان: غير مهتم بمقاطعة ستديوهات هوليوود لي

خطف الممثل العالمي جوني ديب، الأضواء فور ظهوره بفعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ76، ليكمل احتلال تريند منصات مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاته في اليوم التالي من المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه Jeanne du Barry.

وأعرب جوني ديب، عن سعادته بدوره في العمل، وأكد أنه لم يكن يصدق أنهم هاتفوه من أجل فيلم فرنسي، موضحا أن المخرجة جريئة جداً لأنها اختارت رجلا من ولاية كنتاكي الأمريكية لتجسيد شخصية لويس الخامس عشر.

سُئل ديب عن "مقاطعته" من قبل بعض الاستوديوهات الكبيرة بعد دعاوي قضائية في بريطانيا والولايات المتحدة، ليعلق “بأنه غير مهتم بمقاطعة الاستوديوهات له، كما كشف بأنه لم يعد بحاجة لهوليوود في حياته”.

وكان قد تأخر الفنان العالمي جوني ديب عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمنافشة فيلمهJeanne du Barry ، والذي حرص في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 76.

واضطر صناع الفيلم إلى إجراء جلسة التصوير دون وجود جوني ديب بعد تأخره ما يقرب من 15 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الذي اقيم علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي .

وأوضح جوني ديب خلال المؤتمر الصحفي انه لم يشاهد الفيلم حتي الآن، إلا أن اشخاصا يثق في آرائهم أثنوا علي العمل .

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، أمس ، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

أحداث فيلم جوني ديب

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

استقبال جوني ديب

وتعالت أصوات التصفيق لحظة توجيه الكاميرات تجاه جوني ديب الذي يعود متوجا في افتتاح مهرجان كان بعد فترة طويلة من التجاهل بسبب أزمته مع آمبر هيرد.