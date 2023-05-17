لم أشاهده حتى الآن.. جوني ديب يصل متاخرا عن مؤتمر فيلمه بمهرجان كان

تاخر الفنان العالمي جوني ديب عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم لمنافشة فيلمهJeanne du Barry ، والذي حرص في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 76

واضطر صناع الفيلم اجراء جلسة التصوير دون وجود جوني ديب بعد تأخره ما يقرب من 15 دقيقة عن المؤتمر الصحفي الذي اقيم علي هامش فاعليات مهرجان كان السينمائي .

وأوضح جوني ديب خلال المؤتمر الصحفي انه لم يشاهد الفيلم حتي الان ، الا ان اشخاص يثق في ارائهم اثنوا علي العمل .

واختير فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، أمس ، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

أحداث فيلم جوني ديب :

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

استقبال جوني ديب :

وتعالت أصوات التصفيق لحظة توجيه الكاميرات تجاه جوني ديب الذي يعود متوجا في افتتاح مهرجان كان بعد فترة طويلة من التجاهل بسبب أزمته مع آمبر هيرد.

وقابل جوني ديب كعادته التصفيق والحفاوة بغمزات وحركات بهلوانية بوجهه فيما دعمته مخرجة فيلمه الجديد في لحظة استعادة مجده.

في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".