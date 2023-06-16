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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 15 شخصا.. الصور الأولى لحادث حافلة المسنين في كندا

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الأجتماعي الصور الأولى، اليوم الجمعة، من الحادث المروع أمس في كندا وأسفر عن مقتل 15 شخص أغلبهم مسنين.

 

 

ولقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرون عندما اصطدمت حافلة تقل كبار السن بشاحنة على طريق سريع فى كندا ، حسبما ذكر مسؤولون أمس يوم الخميس.

وقال روب هيل، قائد فرقة شرطة الخيالة الكندية الملكية في مدينة وينبيج، إن الحافلة كانت تقل 25 شخصًا من مدينة دوفين عندما وقع الاصطدام عند تقاطع طريق ترانس كندا السريع والطريق السريع 5، على بعد حوالي 128 ميلاً غرب وينبيج بمانيتوبا.

وقال هيل إن عشرة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، ولم تتضح ظروفهم على الفور ولم يتم التعرف عليهم علنا.

وقال قائد قسم الجرائم الكبرى في شرطة الكندية روب لاسون، أن السائقين كانوا من بين الناجين، مضيفاً أن الحافلة كانت تتجه جنوبًا على الطريق السريع 5 حوالي الساعة 11:40 صباحًا ، وكانت قد عبرت بالفعل الممرات الغربية من الطريق السريع عبر كندا عندما اصطدمت بها.

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وفي بيان ، الحادث بأنه "مأساوي للغاية" وقدم تعازيه.

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