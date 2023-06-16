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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية في ختام بطولة الدوري العام للكروكية

صدى البلد

تشهد ملاعب الاتحاد المصري للكروكية مباريات نارية في نهائيات بطولة الدورى العام للكروكية ( الدورة السداسية المجمعة) والتي تستكمل اليوم الجمعة على ملاعب الاتحاد داخل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

 

وتلتقي أندية الصيد ضد الزهور والجزيرة أمام الزمالك فيما يصطدم فريق سبورتنج أمام هليوبليس الشروق.

 

وفي حالة فوز نادي الصيد يتوج بطلا للدوري العام دون النظر لنتائج باقي المباريات وفي حال خسارة نادي الصيد من نادي الزهور يتوج الفائز من مباراة نادي الجزيرة و نادى الزمالك  بطلا للدوري العام.

 

وقال الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أنه عقب نهاية المباريات سيتم تسليم درع بطولة الدوري العام للفريق الفائز و توزيع الميداليات على الفرق الأربعة الأوائل في الترتيب العام لموسم 2022-2023.

 

وقدم الدكتور رسلان الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للكروكية والذي ساهم بشكل كبير في انتشار ملحوظ للعبة في مختلف الأندية.

كروكية الصيد

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