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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلعب في نادي كبير.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سيد زيزو

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن رسالة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلي أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”: “سيد عبد الحفيظ‬⁩: ‏⁧‫زيزو‬⁩ لاعب كبير ومجتهد ، وعايزين نتكلم كلمتين بجد، زيزو عمره ما كان هيبقى زيزو لو ملعبش في نادي كبير زي الزمالك، الزمالك من الأندية الكبيرة اللي بيضيف لـ اللاعب”.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أفضل ٤ فرق في القارة الأفريقية.

وأكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج أللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن صن داونز يعد من أفضل الفرق الأفريقية ثم الوداد المغربي ثم الترجي التونسي مشددا أن الأهلي يأتي علي رأس القائمة .

وأضاف سيد عبدالحفيظ أن الزمالك غير متواجد في القائمة بسبب مستواه المتذبذب قي البطوله الأفريقية .

وتابع أن الزمالك قدم أداء رائع في البطولة الافريقيه موسم ٢٠٢٠ ولكن الأهلي توج بالبطولة في النهاية.

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