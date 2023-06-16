بالقانون.. منح حوافز للملتزمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني| تفاصيل

منح قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حوافز متعددة للمواطنين الملتزمين بالدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، تفاصيل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي، وذلك وفقا لموافقة الجهات المنوط بها ذلك، بالإضافة إلى الجهات المختصة والمعنية.

في هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أنه يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

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عقوبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣، ٥ من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ٤ فقرة أ ولى من هذا القانون .