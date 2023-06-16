عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. منح حوافز للملتزمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني| تفاصيل

الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني

منح قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، حوافز متعددة للمواطنين الملتزمين بالدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي،  تفاصيل التعامل مع وسائل الدفع غير النقدي، وذلك وفقا لموافقة الجهات المنوط بها ذلك، بالإضافة إلى الجهات المختصة والمعنية.

 

في هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أنه يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

 

لايفوتك||

 

txt

احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة

txt

رسميًا.. غرفة القاهرة تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لمنتسبيها

عقوبات قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

 

يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد ٢، ٣، ٥ من هذا القانون.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.

 

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة ٤ فقرة أ ولى من هذا القانون . 

وسائل الدفع غير النقدي المدفوعات غرامة حوافز إيجابية وسائل الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات.. هدايا ودعم مادي من السيسي لهذه الفئات

عرض رسمي من سيلتافيجو الإسباني لضم نجم الأهلي.. تفاصيل

كولر يقرر رحيل رباعي الأهلي عن الفريق بالميركاتو الصيفي |تعرف عليهم

منتج فني شهير يتزوج 11 امرأة ويجمع بين 5 زوجات| شاهد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الصدقة والتوسعة على الفقراء من أهم أعمال عشر ذي الحجة

السعودية.. طلب عاجل من المحكمة العليا بشأن شهر ذي الحجة

تحذير مرعب.. الصحة العالمية : استعدوا لـ وباء أشد فتكا من كوفيد 19

مصر للطيران: انتهاء الجسر الجوي لنقل حجاج مالي إلى الأراضي المقدسة

ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط تفاؤل إزاء الطلب الصيني

تزامنا مع بدء الوساطة الإفريقية.. تصريح عاجل من الكرملين بشأن حل الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. تناول الشكولاتة الداكنة يحمي من الإصابة بمرض خطير| تفاصيل

مطالب بالتحقيق معها.. شيف مصرية تثير الجدل: اصطدت سمكة القرش وسلخته وطبخته

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بفستان ملفت.. شاهد

فيديو

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ