"الشيوخ" يناقش ملف إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي.. بعد غد

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة ،الأحد ،تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان و الإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

و تناولت التوصيات بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية. والشفافية والإفصاح بالقطاع بالإضافة الى العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد.

كما شملت التوصيات إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي.