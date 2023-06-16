عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة العضوية بالأهلي تواصل اجتماعاتها بفرع القاهرة الجديدة

صدى البلد

واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس الإدارة بالأهلي، اجتماعاتها بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، وذلك لاستقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، في حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي.

عقدت اللجنة مقابلات شخصية مع الأعضاء الجدد داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال متزايد من الراغبين في الحصول على العضوية والتمتع بكافة الخدمات، وفي ضوء التسهيلات التي يقدمها النادي للأعضاء الجدد بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة.

وتوالت اجتماعات لجنة العضوية بفرع القاهرة الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإقبال الكثيف من الراغبين في الحصول على العضوية، عقب افتتاح الفرع والذي يشهد تنوعًا على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏.

هذا ويضم الفرع أيضًا ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، تم تصميمها وفقًا لأحدث النظم ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي، والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال، وكافة المنشآت.

 

لجنة العضوية بالنادي الأهلي طارق قنديل محمد الغزاوي بفرع النادي بالقاهرة اجتماعات لجنة العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

بـ ألفاظ خارجة | خناقة وبلطجة أمام مول طلعت حرب .. فيديو

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

ترشيحاتنا

بـ توجيه مرتضى منصور | موسم ناري للزمالك بـ 7 صفقات سوبر

المتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على معرض الزهور

السعودية تستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان

بينهم مصريون| بيان عاجل من الخارجية بعد غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى| صور

وقف المحافظ الإلكترونية بـ شركات الاتصالات.. رد عاجل من الحكومة| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 علامات تظهر على الجلد.. مؤشرات الإصابة بـ مرض الكبد الدهني

حيرت علماء الأرض.. سر الابتسامة الحزينة لـ"الموناليزا" وسبب رسم اللوحة

بعد شائعة طلاقها.. جوري بكر تشارك متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها

بـ روشتة دوائية | هاني الناظر يحذر من هذا الفعل في الصيف

فيديو

بسبب الآيس كريم .. تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة في حياة طفلتين |فيديو

الكيلو بـ 150 جنيها.. مفاجأة في أسعار الأضاحي.. فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ