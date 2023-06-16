لجنة العضوية بالأهلي تواصل اجتماعاتها بفرع القاهرة الجديدة

واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس الإدارة بالأهلي، اجتماعاتها بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، وذلك لاستقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي، في حضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي.

عقدت اللجنة مقابلات شخصية مع الأعضاء الجدد داخل فرع النادي بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال متزايد من الراغبين في الحصول على العضوية والتمتع بكافة الخدمات، وفي ضوء التسهيلات التي يقدمها النادي للأعضاء الجدد بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة.

وتوالت اجتماعات لجنة العضوية بفرع القاهرة الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل الإقبال الكثيف من الراغبين في الحصول على العضوية، عقب افتتاح الفرع والذي يشهد تنوعًا على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏.

هذا ويضم الفرع أيضًا ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، تم تصميمها وفقًا لأحدث النظم ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي، والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال، وكافة المنشآت.