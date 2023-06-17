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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد صور تحويلها لمصيف|خبير يوضح أهمية تبطين الترع وخطورة البلهارسيا

صدى البلد

انتشرت صور على السوشيال ميديا لأطفال يلعبون في ترعة واستخدموها كمصيف ووضعوا شمسيات ورمل مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

فوائد تبطين الترع

وعلق الدكتور عباس شراقي على الأمر وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن لتبطين الترع فوائد متعددة أولها الشكل الجمالى والحضارى، ثم فوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع، وتحسين جودة المياه، وعودة الترع لأبعادها الأصلية، وتوفير بعض تكاليف تطهير الترع من الحشائش، وغيرها. إلا أنه لايوفر مياه كافية كما يعتقد البعض، ونظراً لظروفنا الاقتصادية فإنه يكتفى بتأهيل الترع التى تحتاج التبطين كعلاج.

 

وتابع أخيراً فى قرية "عرب تل الجراد" التابعة للوحدة المحلية فى إنشاص الرمل بمركز ومدينة بلبيس بالشرقية استخدم بعض الأطفال والشباب الترعة كمصيف من النزول فى الماء، ووضع شماسى وكراسى، وطبقة رملية على ضفتى الترعة وساعد على ذلك الحر الشديد وجمال الترعة وصفاء المياه، ولكن هذا الاستخدام يذكرنا بمياه الترع ودورها فى انتشار البلهارسيا وتليف أكباد المصريين منذ عشرات السنين، ولنا تاريخ مرير مع هذا المرض.

 وأضاف "شراقي": استطاعت الدولة القضاء عليه بتكاليف كبيرة، ومازالت مياه الترع وسط ملائم لقواقع البلهارسيا،وعودة الأطفال للنزول فى مياه الترع ينذر بحدوث كارثة عودة البلهارسيا التى لا تظهر أعراضها إلا في مرحلة متأخرة.

وأكد على أن التوعية ضرورية لأهالى القرى المصرية لمنع أولادهم من نزول المياه، وتوجيههم إلى حمامات السباحة بمراكز الشباب، ولا مانع من إقامة الشماسى والجلوس على الترع دون ملامسة المياه. بمعجزات طبية لم يتوقعها أكثر المتفائلين أستطعنا التخلص من البلهارسيا فى التسعينات، وفيروس سى مؤخراً، الوقاية خير من العلاج وإنشاء حمامات السباحة بالأندية والمراكز الشبابية، وتنظيم رحلات للمصايف الشاطئية أرخص بكثير حتى لو نظمتها مراكز الشباب لليوم الواحد وما أكثر من شواظئنا على البحر الأحمر أو المتوسط والقريبة من محافظات مصر.

ترعة تبطين الترع فوائد تبطين الترع إنشاص الرمل بلبيس الشرقية

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