سيطرة سعودية.. ناقد رياضي: الأهلي المصري الوحيد ضمن أكثر الأندية العربية تحقيقًا للإيرادات

أكد عبدالرحمن الشويخ الناقد الرياضي، أن الكفاءة المالية للأندية ساعدته في معرفة نتائج الاقتصاد المالي للأندية العربية 2023، مشددًا على أن توفر له المعلومات عن الاقتصاد المالي لأندية الأهلي والإسماعيلي فقط في الدوري المصري، منوهًا بأن شفافية الماليات كان في هذا الناديين فقط.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن النادي الأهلي هو المصري الوحيد من الدوري المصري ضمن أكثر الأندية العربية من الإيرادات، والأندية السعودية تسيطر سيطرة كاملة، مشددًا على أن الأهلي يأتي في المركز الـ10 من حيث الإيرادات، بينما الوداد المغرب في المركز الـ20.

الدوري الإنجليزي

وأوضح أن الدوري الإنجليزي هذا الموسم حقق 6.4 مليار يورو كإيراد من البث والتذاكر والحقوق، مشددًا على أن أهم المتاعب التي تواجه أي شخص يتعامل مع الجوانب المالية في الرياضة هو البحث عن المعلومات المالية عن الأندية.