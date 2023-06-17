فالفيردي يكشف موقفه من الانضمام إلى تشيلسي

كشف الأوروجوياني فيدي فالفيردي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، موقفه من الانضمام إلى تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كانت تقارير صحفية، أكدت اهتمام نادي تشيسلسي الإنجليزي، بضم فالفيردي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال فالفيردي في تصريحات لشبكة “ESPN Argentina”:" الانضمام إلى تشيلسي؟ لا، أنا في ريال مدريد، وأحاول الاستمتاع بكل لحظة وترك بصمتي مع أفضل ناد في العالم".

وأضاف:" أريد الاستمرار في الفوز بالألقاب مع ريال مدريد".

ريال مدريد يضم بيلينجهام

يذكر أن نادي ريال مدريد، أعلن الأربعاء الماضي، تعاقده مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكلفت صفقة بيلينجهام خزينة ريال مدريد نحو 103 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.