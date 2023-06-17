جولة لـ وفد برنامج الإدارة الرياضية في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

قام وفد برنامج الإدارة الرياضية التابع للمشروع التعليمي بين الأهلي والجامعة الأمريكية بجولة اليوم بفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس والتي تأتي في إطار البرنامج الدراسي.

يتضمن المشروع التعليمي بين الأهلي والجامعة الأمريكية منح دبلوم الإدارة في عدد من البرامج، من بينها التسويق والرعاية الرياضية واللوائح والقوانين، وتنظيم الأحداث الرياضية وعلم النفس والأخلاق الرياضية.

وفقًا لبرنامج التعاون المشترك يقوم الدارسون بجولة داخل مقرات النادي الأربعة، عقب نهاية كل دورة، للوقوف على التطبيقات التي يتم دراستها في البرامج المختلفة واستعراض الحالات الاقتصادية التي يقوم بها النادي الأهلي.

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، لقاءً موسعًا مع الدارسين أكد خلاله أن الأهلي يهدف إلى تقديم نموذج الفرع الجديد وعملية الاستثمار التي تمت به، وكيف نفذ الأهلي رؤية الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي كبير.

وأضاف أن النادي الأهلي يعد المستثمر الحقيقي في الرياضة المصرية، وعاملاً رئيسيًّا في قيام صناعة الرياضة في مصر، مشددًا على أن الأهلي يأمل دائمًا في نجاح كل المؤسسات الرياضية والأندية المصرية، وهو ما يسهم في زيادة قوة المنافسة الرياضية وارتفاع مستوى المسابقات المحلية، ومن ثم زيادة الطلب على المنتج الذي تقدمه الرياضة المصرية، وهو ما يسهم بالتبعية في تحقيق نمو اقتصادي كبير.

وشدد المدير التنفيذي على أن أهم أصل للعلامة التجارية لأي نادٍ هو الجمهور، باعتباره أصلًا من أصول النادي، معربًا عن شكره لمؤسسات الدولة التي دعمت الأهلي بشكل كبير في الفترة الأخيرة بتواجد مشجعيه في المدرجات بأعداد كبيرة، وهذا ما ظهر جليًّا في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة التي تُوج الأهلي بلقبها على حساب الوداد المغربي.

وقام الدارسون بجولة داخل فرع النادي بالتجمع الخامس اصطحبهم خلالها العميد أحمد النحاس مدير الفرع، والتقط الجميع صورة تذكارية داخل النادي.