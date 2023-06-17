عميد الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد : أستبشر خيرا بالحوار الوطني

قال الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن الدولة المصرية أنفقت كثيرا على البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "استبشر خيرا بما يدور في الحوار الوطني والكثير من العرب يتابعون ما يدور فيه".

وأشار الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية،: "توقيت الحوار الوطني هام جدا، ودليل على بصيرة الدولة المصرية"، موضحا: "منذ أن بدأ الحوار الوطني وأنا توقعت أن يستمر ويتسع".

وأوضح الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية،: "الجميع يشارك في الحوار الوطني بمصر سواء الخبراء أو المتخصصين أو الإعلاميين وبآراء متفاوتة ومختلفة"، لافتا: "رئيس الجمهورية ناشط تماما وواحد من الذين يتحدثون كل يوم بمناسبات مختلفة وبمشروعات تنموية جديدة".

