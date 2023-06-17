محلل سياسي يكشف مفاجأة عن الوثائق السرية.. وفرص تزيد حظوظ ترامب بالانتخابات|فيديو

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إنه استطلاعات الرأي تؤكد وجود فجوة كبيرة بين دونالد ترامب، رئيس أمريكا السابق وبين منافسيه، مؤكدًا أن الناخبين يشعرون أن هناك استهدافًا شخصيًا لترامب، لأن الاتهامات سياسية وليست جنائية، ولأن ما فعله ترامب فعله بايدن وعدد من السياسيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا أحد يعرف ما هي هذه الوثائق حتى المُحلفين والقضاة لا يستطيعون الاطلاع عليها، حتى ترامب حتى يستطيع محاميه الاطلاع عليها فإنه يوكل محاميًا لكي يحصل على التصريحات الأمنية للاطلاع عليها لابد أن يكون عضوًا بمجلس الأمن القومي سابقًا أو أن يكون مسئولًا كبيرًا.

الديمقراطيون يقفون خلف ترامب

وتساءل من أين يؤكد محامي الحكومة أو المدعى العام أن هذه الوثائق معلومات تمس الأمن القومي وإذا كانت كذلك فلماذا تأخر الأمن القومي 18 شهرًا للعثور على هذه المستندات واقتحام منزل ترامب؟، مشيرًا إلى أن كل هذه أسئلة يسألها الأمريكيون، وأن كل هذا سيزيد من حظوظ ترامب وهناك بعض الديمقراطيين يقفون خلف ترامب و50% منهم لا يريدون بايدن، والذي لم يحصل على البطاقة الخضراء ليكون ممثلاً للحزب وهناك جرائم ضده ومن المقرر أن يخضع للتحقيقات هو الآخر لأنه حقق مكاسب مالية وقت حكم أوباما هو ونجله.